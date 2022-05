கலக்கும் நவீன் பட்நாயக்.. நெல் கொள்முதலில் சாதித்த மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள்.. முன்னுதாரணமான ஒடிசா

India

oi-Nantha Kumar R

புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநிலத்தில் மாநில அரசின் ‛மிஷன் சக்தி' திட்டத்தின் மூலம் மகளிர் சுய உதவிக்கள் மூலம் 4 ஆண்டுகளில் 187.89 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்து ரூ.58.69 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் பிற மாநிலங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக ஒடிசா அரசும், அங்குள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களும் மாறியுள்ளன.

ஒடிசாவில் பிஜூ ஜனதாதளம் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக நவீன் பட்நாயக் உள்ளார். மாநிலத்தில் பெண்கள் உள்பட அனைத்து மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

குறிப்பாக மகளிர் சுய உதவிக்குழுவில் உள்ள பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த திட்டங்கள் செயல்படுத்தி வருகிறார். ஒடிசாவில் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் ஊறுகாய், தையல், கைவினை பொருட்கள் தயாரிப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வந்தனர். அதை தாண்டி அவர்களால் எதையும் செய்ய முடியவில்லை.

In the state of Odisha, 187.89 lakh tonnes of paddy has been procured in 4 years through women self-help group under the state government's 'Mission Shakti' scheme and earning Rs. 58.69 crore. As a result, the state of Odisha and the women's self-help groups there have become role models for other states.