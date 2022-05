ரம்ஜானையொட்டி ஜோத்பூரில் பயங்கர மோதல்... பதற்றத்தால் இணையசேவை முடக்கம்... பரபரப்பு

India

oi-Nantha Kumar R

ஜோத்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூரில் ரம்ஜானையொட்டி கொடி, பேனர் மற்றுமு் ஒலிபெருக்கி பொருத்துவது தொடர்பாக இருபிரிவினர் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது. வாகனங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டு பதற்றம் நிலவுவதால் அங்கு இணையதள சேவைகள் முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது. அசோக் கெலாட் முதல்வராக உள்ளார். இன்று ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

முன்னதாக நேற்று இரவில் ரம்ஜான் பண்டிகைக்கான ஏற்பாடுகள் மாநிலம் முழுவதும் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. பொது இடத்தில் ஒலிபெருக்கி, பேனர்கள் வைக்கப்பட்டன.

English summary

In Jodhpur, Rajasthan, there was a fierce clash between the two factions over the fitting of flags, banners and loudspeakers during Ramadan. Internet services have been disabled there due to damage to vehicles and tension.