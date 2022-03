இது செம ட்விஸ்ட்.. உத்தரகாண்டில் பாஜக ஆட்சியை இழக்கிறது.. காங்கிரஸ் அரியணை ஏறும்: ஏபிபி-சி வோட்டர்

India

டேராடூன் : உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் மொத்தமுள்ள 70 இடங்களில் பாஜக 26 முதல் 32 இடங்களை கைப்பற்றலாம் எனவும், காங்கிரஸ் கிட்டத்தட்ட 32 முதல் 38 இடங்களைப் பெறும் என ஏபிபி - சி வோட்டர் இணைந்து நடத்திய கருத்து கணிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மொத்தம் அங்கு 70 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக 46.51% வாக்குகளுடன் 56 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. அடுத்ததாக காங்கிரஸ் கட்சி 33.49% வாக்குகளுடன் 11 இடங்களில் வென்று இரண்டாவது இடத்தை பெற்றது. தற்போதைய முதல்வராக புஷ்கர் சிங் தாமி உள்ள நிலையில், தற்போது தேர்தல் நடைபெற்று முடிவடைந்துள்ளது.

இந்நிலையில் ABP-CVoter இணைந்து நடத்தி கருத்து கணிப்புகளின்படி, உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள 70 இடங்களில் பாஜக 26 முதல் 32 இடங்களை கைப்பற்றலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. தற்போது எதிர்கட்சியாக உள்ள காங்கிரஸ் கிட்டத்தட்ட 32 முதல் 38 இடங்களைப் பெறும் எனவும், மாநிலத்தில் அறிமுகமான ஆம் ஆத்மி கட்சி 0-2 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கைப்பற்றக்கூடும் என கூறப்படுகிறது.

இதேபோல் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி உட்பட மற்ற கட்சிகளுக்கு 3 முதல் 7 இடங்கள் வரை கிடைக்கலாம். பகுஜன் சமாஜ் கட்சிக்கு 3 இடங்கள் கிடைக்கலாம் எனவும் அந்த கருத்து கணிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

The BJP is likely to win 26 to 32 seats out of a total of 70 in Uttarakhand, while the Congress is projected to win 32 to 38 seats, according to a joint ABP-C voter poll.