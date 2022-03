மணிப்பூரில் ஆட்சியை தக்க வைக்கிறது பாஜக‌.. கரைந்து போன காங்கிரஸ்: இந்தியா நியூஸ் ஜன்கிபாத் சர்வே

India

இம்பால்: மணிப்பூரில் நடந்துமுடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான கருத்துக்கணிப்பில் மீண்டும் பாஜக வெற்றி பெறும் என இந்தியா நியூஸ் ஜன்கிபாத் கூறியுள்ளது.

மணிப்பூரில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. நடந்து முடிந்துள்ள தேர்தலில் மீண்டும் பாஜக தான் ஆட்சிக்கு வரும் என கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வந்துள்ளன.

கோவா, பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேசம், மணிப்பூர் என ஐந்து மாநில சட்டசபை தேர்தல்கள் இன்றோடு முடிவடைந்துள்ளன. இந்நிலையில் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் வெளியாகி வருகின்றன.

India News Jankipat has reported that the BJP will win again in the polls for the Assembly elections held in Manipur.