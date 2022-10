தொடரும் பயங்கரம்.. தீவிரவாதிகளால் காஷ்மீர் பண்டிட் சுட்டுக்கொலை.. பின்னணியில் பாகிஸ்தான்!

India

oi-Jackson Singh

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு - காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய கொடூரத் தாக்குதலில் காஷ்மீர் பண்டிட் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தீவிரவாதிகளால் காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் தொடர்ந்து குறிவைத்து தாக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இதற்கு பின்னால் பாகிஸ்தான் சதி இருப்பதாக உளவுத் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

இதையடுத்து, இந்த விவகாரத்தை தீவிரமாக எடுத்துள்ள பாதுகாப்பு அமைப்புகள், காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளை வேட்டையாட களம் இறங்கியுள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நண்பர் வீட்டில் நடந்தது என்ன? காஷ்மீர் சிறைத்துறை டிஜிபி பலிக்கு காரணம் என்ன? விசாரிக்கும் போலீஸ்

English summary

In yet another incident, A Kashmiri Pandit was shot dead by terrorists in Shopian district on Saturday. Intelligence claims that pakistan is back in the target killing.