'கொலீஜியம்' முறையை மக்கள் விரும்பவில்லை.. மாற்றணும்.. மத்திய சட்ட அமைச்சர் கிரன் ரிஜிஜு பரபர கருத்து

காந்திநகர்: உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளை 'கொலீஜியம்' எனும் அமைப்பு நியமிப்பதால் மக்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளார்கள் என மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரன் ரிஜிஜு கூறியுள்ளார்.

கடந்த 1993ம் ஆண்டு முதல் நீதிபதிகளை 'கொலீஜியம்' அமைப்புதான் நியமித்து வருகிறது. சமீப காலமாக இந்த அமைப்பு முறை குறித்து பலர் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் அமைச்சர் கிரன் ரிஜிஜு தற்போது இக்கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். மத்திய அமைச்சர் ஒருவரே வெளிப்படையாக 'கொலீஜியம்' அமைப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்திருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Union Law Minister Kiran Rijiju has said that people are dissatisfied with the 'collegium' system for appointing Supreme Court judges. Since 1993, judges have been appointed by the collegium system. Many people have been questioning this system lately. In that regard, Minister Kiran Rijiju has now expressed this opinion. Only one Union minister has openly commented on the 'collegium' system which has created a stir.