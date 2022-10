கோலியின் “தியாகம்”.. டிகேக்கு “சிக்னல்” - சாதனை நெக்ஸ்ட்.. வெற்றி ஃபர்ஸ்ட்! மக்கள் மனதை வென்ற “கிங்”

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கவுஹாத்தி: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான 2 வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய முன்னாள் கேப்டன் விராட் கோலி நடந்துகொண்ட விதம் ரசிகர்கள் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

விராட் கோலி இந்திய அணியில் அறிமுகமானதில் இருந்தே

மைதானத்தில் ஆக்கிரோஷமாக நடந்துகொள்பவர் என்ற பேச்சு உள்ளது. இதற்காகவே பல்வேறு விமர்சனங்களை அவர் சந்தித்து இருக்கிறார்.

ஆனால், இந்திய அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற பிறகு அவர் தனது ஆக்கிரோஷத்தை சற்று குறைத்துக் கொண்டார். இருந்தாலும் அவ்வப்போவது ஆக்கிரோஷமும் அவசரமும் அவரது ஆட்டத்தில் வெளிப்பட்டே வந்தது.

Former Indian captain Virat Kohli ended his Innings as 49 not out in 2nd t20 cricket match agaist South africa. He sacrificed his Half century and gave signal to Dinesh Karthik to hit boundaries in last over