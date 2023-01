ஐயயோ.. “கே.எல். ராகுல், டேய் லூசு.." “வாடா போடா” தடதடத்த ஸ்ரீகாந்த்! படபடத்த ரசிகர்கள்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கவுஹாத்தி: இலங்கைக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி தற்போது நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதன் தமிழ் கமெண்ட்ரியில் பேசிய இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் கே.எல்.ராகுலை டேய் லூசு என்று ஒருமையில் எல்லை மீறி பேசி உள்ளார். தொடர்ந்து அவர் விளையாட்டு வீரர்களை ஒருமையில் பேசி வருவது பலரை முகம் சுழிக்க வைத்து உள்ளது.

இந்திய கிரிக்கெட் அணி விளையாடும் போட்டிகள், ஐபிஎல் போட்டிகள், ஐசிசி கிரிக்கெட் தொடரில் நடைபெறும் போட்டிகளின் வர்ணனை ஆங்கிலத்தில் மட்டுமின்றி அந்தந்த மாநில மொழிகளிலும் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதற்காக ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ், சோனி டென் ஆகிய தொலைக்காட்சிகள் மாநில மொழிகளுக்கு என தனி சேனல்களையே தொடங்கி நடத்தி வருகின்றன. இதனால் ஆங்கிலம் தெரியாத மக்களும் கிரிக்கெட்டை எளிதில் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

English summary

The former captain of the Indian cricket team Krishnamachary srikanth, who spoke in Tamil commentary, scolded the wicket-keeper of the Indian team KL Rahul.