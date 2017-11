பணமதிப்பிழப்புக்கு எதிர்ப்பு.. ரிசர்வ் வங்கி நோக்கி இடதுசாரி கட்சியினர் பேரணி

டெல்லி: பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டெல்லியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் பேரணி நடத்தினர்.

பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை அறிவிக்கப்பட்டு ஓராண்டு நிறைவு பெற்ற நிலையில், காங்கிரஸ் கூட்டணியிலுள்ள எதிர்க்கட்சிகள், இதை கறுப்பு தினமாக அனுசரித்து வருகின்றன.

Left Parties Protest march against Demonitisation from Mandi House to @RBI @cpimspeak pic.twitter.com/mSoKbi0kMa