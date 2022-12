திருமணம் செய்ய மறுத்த மருத்துவ மாணவி.. கழுத்தறுத்து கொன்ற காதலன்.. அலறும் ஆந்திர பிரதேசம்

India

oi-Jackson Singh

அமராவதி: வேலை இல்லாததை காரணம் காட்டி தன்னை திருமணம் செய்ய மறுத்த மருத்துவ மாணவியை அறுவை சிகிச்சை செய்யும் கத்தியால் உடல் முழுவதும் வெட்டி கொடூரமாக கொலை செய்த இளைஞரை ஆந்திரா போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

4 ஆண்டுகளாக காதலித்துவிட்டு பின்னர் திருமணம் செய்ய முடியாததால் மாணவியை கொலை செய்ததாக அந்த இளைஞர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

சென்னையில் கல்லூரி மாணவி சத்யாவை ரயில் முன்பு தள்ளிவிட்டு இளைஞர் ஒருவர் கொலை செய்த சம்பவத்தின் அதிர்வலைகள் அடங்குவதற்குள்ளாக, அதே பாணியில் ஆந்திராவில் இந்த கொலை சம்பவம் நடந்திருக்கிறது.

English summary

Shocking incident in Andhra, a dental student was murdered by her lover after she rejected him for not having a job.