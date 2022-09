"என் ஏரியாவில் ரெய்டு நடத்துனா தலைகீழா தொங்க விட்ருவேன்” அதிகாரியை மிரட்டிய அமைச்சர்.. ஆடியோ.. பரபர!

India

போபால் : அரசு அதிகாரியை, தலைகீழாக கட்டித் தொங்க விடுவேன் என அமைச்சர் போனில் மிரட்டிய ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆனால், இங்கு இல்லை, மத்திய பிரதேசத்தில்.

மத்திய பிரதேசத்தில் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தலைமையிலான பா.ஜ.க ஆட்சி நடந்து வருகிறது. அங்கு அரசு அதிகாரிகள் மீது முதல்வர் பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், அவரது அமைச்சரவையில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை, பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை இணை அமைச்சராக இருக்கும் ராம்கேலாவன் படேல், அரசு அதிகாரியை போனில் மிரட்டியுள்ளார்.

உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரியை போனில் அழைத்து, உன்னை தலைகீழாக கட்டி தொங்க விடுவேன் என அவர் மிரட்டல் விடுத்த ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Madhya Pradesh minister Ramkhelawan Patel threatening a government official has gone sensation. In that phone tape Minister says, I will hang you upside down.