ட்விஸ்ட்.. மம்தா கட்சிக்கு வந்த திடீர் வாழ்வை பாருங்க.. கோவா தேர்தலில் கிங்மேக்கராக மாற வாய்ப்பு

கோவா: கோவா சட்டசபை தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை கிடைக்காது என தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் கூறுகின்றன. இருப்பினும் ஆட்சியை பிடிக்க காங்கிரஸ், பாஜக இடையே கடும் போட்டி நிலவும் நிலையில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ், அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் கிங்மேக்கராக வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.

கோவாவில் மொத்தம் 40 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. மாநிலத்தை ஆளும் பாஜக தனித்தும் எதிர்கட்சியான காங்கிரஸ் கோவா பார்வர்டு கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைத்து களமிறங்கியது.

இதுதவிர அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம்ஆத்மி, மேற்கு வங்க முதல்வரின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிகளும் போட்டியிட்டன. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி மகாராஷ்டிரவாதி கோமாந்தக் கட்சியுடன்(எம்ஜிஎம்) கூட்டணி அமைத்து களமிறங்கிஉள்ளது. 40 தொகுதிகளில் மொத்தம் 332 வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருந்தனர். 11.6 லட்சம் பேர் வாக்காளர்களாக இருந்தனர்.

Exit poll reults suggest that neither party will get a simple majority in the Goa assembly elections. However, political observers say that West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's Trinamool Congress and Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party are likely to be the kingmakers amid a fierce rivalry between the Congress and the BJP for power.