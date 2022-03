மணிப்பூரில் வெற்றிக் கொடி நாட்டும் பாஜக..டஃப் கொடுக்குமா காங்கிரஸ்..பல்வேறு நிறுவனங்களின் கணிப்புகள்

India

இம்பால் : மணிப்பூரில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என ஜீ நியூஸ், ஏபிபி - சி ஓட்டர்ஸ், இந்தியா டுடே உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்கள் நடத்திய தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியும் குறிப்பிடத்தகுந்த இடங்களை பெறும் என கருத்துக் கணிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் மொத்தம் 60 இடங்கள் உள்ள நிலையில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டும் நடைபெற்ற தேர்தலில் பாஜக 36.2% வாக்குகளுடன் 21 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.

காங்கிரஸ் 35.1% வாக்குகளுடன் 28 இடங்களிலும், நாகா மக்கள் முன்னணி 7.1% வாக்குகளும், தேசிய மக்கள் கட்சி 5% வாக்குகளும் பெற்றது.

