என்னங்க இப்படி இருக்கு.. ஆய்வின் போது பள்ளி கழிவறையை சுத்தப்படுத்திய அமைச்சர்

போபால்: மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் அரசு பள்ளி ஒன்றில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அம்மாநில அமைச்சர் பிரத்யுமான் சிங் தோமர், பள்ளியின் கழிவறை மிகவும் அசுத்தமாக இருந்ததையடுத்து அவரே கழிவறையை சுத்தம் செய்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.அம்மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்படும் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு அமைச்சரும் தங்கள் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் பொது இடங்களில் ஆய்வு செய்து தூய்மையாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் கூறியிருந்தார்.

இந்த நிலையில் மத்திய பிரதேச ஆற்றல் துறை அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது பிரத்யுமான் சிங் தோமர் குவாலியர் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு பள்ளியில் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டார். பள்ளிகளில் பல இடங்களை சுற்றிப் பார்த்து அமைச்சர் அங்குள்ள மாணவ மாணவிகளிடம் தங்களுக்கு ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் தன்னிடம் தெரிவிக்குமாறு கூறினார்

English summary

Madhya Pradesh Minister Pradhuman Singh Tomar, who was inspecting a government school in Madhya Pradesh, said the incident took place when he himself cleaned the toilet as the school toilet was very dirty.