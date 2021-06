சற்று நேரத்தில் மம்தாவை சந்திக்கிறார் முகுல்ராய்.. மே.வங்கத்தில் உச்சகட்ட திருப்பம்.. பாஜக திகைப்பு

India

கொல்கத்தா: பாஜக தேசிய துணை தலைவர் முகுல் ராய், அக்கட்சியில் இருந்து விலகி மீண்டும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியை முகுல் ராய் சந்திக்க உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் அண்மையில் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. இதில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மிகப்பெரிய வெற்றிபெற்று ஆட்சியை மூன்றாவது முறையாக தக்க வைத்தது.

தேர்தலுக்கு முன்னதாக ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து அமைச்சர்கள், எம்பி.க்கள், எம்எல்ஏ.க்கள், நிர்வாகிகள் என பல முக்கிய தலைவர்களை பாஜ தன் வசம் இழுத்தது.

English summary

BJP National Vice President Mukul Roy is likely to join TMC. The decision regarding his joining will be taken after his meeting with the party's top brass in Kolkata today: Sources