இமாச்சல் சட்டசபையில் பாஜக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்.. குரல் வாக்கெடுப்பில் தோல்வி!

India

oi-Vignesh Selvaraj

சிம்லா : இமாச்சல பிரதேசத்தில் ஜெய்ராம் தாக்கூர் தலைமையிலான பாஜக அரசுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் மற்றும் சிபிஐஎம் கட்சிகள் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் தோற்கடிக்கப்பட்டது.

இமாச்சல பிரதேச சட்டமன்றத்தில் பாஜக அரசுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகளான காங்கிரஸ் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இன்று நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தன.

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் இந்த தீர்மானத்தை முன்வைத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

அதிமுக பிளவால் 2024 தேர்தலில் பாஜக தனித்துப் போட்டி? “திமுக ரெடியா?” - அண்ணாமலை சொன்ன 'பளிச்’ பதில்!

English summary

A no-confidence motion moved by the Congress and CPIM against Jairam Thakur led BJP Government in Himachal Pradesh was defeated by voice vote in the state Assembly.