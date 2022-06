நுபுர் ஷர்மா சர்ச்சை.. ராஞ்சியில் பரபரப்பு.. வான் நோக்கி சுட்ட போலீஸார்.. கட்டுக்குள் வந்த போராட்டம்

India

ராஞ்சி: ஜார்க்கண்ட் மாநில ராஞ்சியில் நுபுர் ஷர்மாவை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இஸ்லாமியர்களை கட்டுப்படுத்த போலீசார் வான் நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பாஜக செய்தித் தொடர்பாளராக இருந்த நுபுர் ஷர்மா இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பேசிய கருத்துகள் சர்வதேச அளவில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு 15க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச நாடுகள் இந்தியாவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தன. இதையடுத்து பாஜகவில் இருந்து நுபுர் ஷர்மா இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். இவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டாலும், அரசு தாமதமான நடவடிக்கை எடுத்ததாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.

நுபுர் ஷர்மா சர்ச்சை.. பெரிய அளவில் வெடித்த இஸ்லாமியர்கள் போராட்டம்.. யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை

Cops Injured in Ranchi Protest over the Ex BJP Spokesperson Nupur sharma remarks on Prophet Mohammad. Started From Delhi Juma Masjid, Protest continued over various states in India.