பதான் பட சர்ச்சை: உங்கள் மகளோடு இந்த படத்தை பாருங்கள்..ஷாருக்கானுக்கு சவால் விடுத்த ம.பி சபாநாயகர்

oi-Mani Singh S

சிம்லா: ஷாருக்கான் நடித்துள்ள பதான் திரைப்படத்தின் 'பேஷரம் ரங்' பாடலில் தீபிகா படுகோனே அணிந்துள்ள காவி நிறத்திலான ஆடைக்கு இந்துத்துவா அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. பதான் படத்தில் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் என்று பாஜகவினரும் வலியுறுத்த தொடங்கியுள்ளனர்.

பாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் ஷாருக்கான். இந்தியாவின் மிகவும் புகழ்பெற்ற நடிகர்களில் ஒருவரான ஷாருக்கான் நடித்துள்ள பதான் திரைப்படம் அடுத்த மாதம் திரைக்கு வர இருக்கிறது.

இயக்குனர் சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் தீபிகா படுகோன் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் டீசர் அண்மையில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று இருந்தது.

