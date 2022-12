"பிறர் மகிழ்ச்சியில் இன்பம் காணக்கூடியவர் எனது தாய்.." அம்மா மீது அளப்பரிய அன்பு வைத்திருந்த மோடி!

India

அகமதாபாத்: அகமதாபாத்: பிறரது மகிழ்ச்சியில் இன்பம் காணக்கூடியவர் எனது தாயார். பரந்தமனப்பான்மை கொண்டவர். முன்பு எப்படியோ தற்போதும் அதேபோல ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையைத்தான் வாழ்ந்து வந்தார். எப்போதும் பிறரது விருப்பங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்தார். என்று பிரதமர் மோடி தனது தாயின் 100-வது பிறந்த நாளின் போது உணர்ர்ச்சிப்பூர்வமாக பதிவிட்டு இருந்தார். கடந்த ஜூன் மாதம் பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட அந்த பதிவை மீண்டும் தற்போது காணலாம்.

பிரதமர் மோடியின் தயார் ஹீராபென் மோடி இன்று அதிகாலை காலமானார். தாயார் மீது மிகுந்த அன்பு வைத்திருந்த பிரதமர் மோடி, குஜராத் மாநிலம் வரும் போதெல்லாம் தனது தாயாரை மறக்காமல் வந்து சந்தித்து விட்டு ஆசி பெற்று செல்வது வழக்கம்.

குஜராத் தேர்தல் பிரசாரத்திற்கு வந்த போது கூட தாயாரை சந்தித்து விட்டு நலம் விசாரித்துவிட்டுதான் பிரதமர் மோடி சென்று இருந்தார்.

பிரதமர் மோடி தாயார் ஹீராபென் காலமானார் Live Updates: குஜராத் காந்திநகரில் உடல் தகனம்

