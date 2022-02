மகளை கொன்ற தந்தை.. இறந்த உடலுடன் செய்த “ச்சீ ச்சீ” காரியம்.. கொடூரனை கொத்தாக தூக்கிய போலீசார்..!

India

போபால் : மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் 14 வயது மகளை அடித்துக் கொன்று, மகளின் இறந்த உடலுடன் உடலுறவு வைத்துக் கொண்ட கொடூர தந்தையை கைது செய்துள்ள காவல்துறையினர் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் குணா மாவட்டத்தின் அருகே உள்ள ஜைடா டோங்கா என்ற கிராமத்தை சேர்ந்த மாற்றுத் திறனாளியான திலீப் சிங் பிஹால் என்பவர் வசித்துவருகிறார். இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் கடந்த 16 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில் 14 வயதில் ஒரு மகள் உள்ளார்.

இந்த நிலையில் நேற்றிரவு தனது மகளை காணவில்லை என அப்பகுதியில் உள்ள பஜ்ரங்கர் காவல் நிலைய போலீசாரிடம் கண்ணீர் மல்க புகார் அளித்தார். இதையடுத்து ஆள் மாயம் என வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

English summary

Police in Madhya Pradesh have arrested a brutal father who beat his 14-year-old daughter to death and had sex with her body.