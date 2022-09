ராஜஸ்தானில் செம்ம ட்விஸ்ட்-அசோக் கெலாட் கோஷ்டி 82 எம்.எல்.ஏக்களுக்கு எதிராக மேலிடம் அதிரடி நோட்டீஸ்?

India

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் சச்சின் பைலட்டை அடுத்த முதல்வராக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள முதல்வர் அசோக் கெலாட் மற்றும் அவரது ஆதரவு 82 எம்.எல்.ஏக்கல் மீது காங்கிரஸ் மேலிடம் கடும் அதிருப்தியை தெரிவித்துள்ளது. மேலும் அசோக் கெலாட் ஆதரவு 82 எம்.எல்.ஏக்களிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பவும் காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

காங்கிரஸ் கமிட்டியின் அகில இந்திய தலைவர் தேர்தல் அக்டோபர் 17-ந் தேதி நடைபெற உள்ளது. இத்தேர்தலில் ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சசி தரூர் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுவது உறுதியாகி உள்ளது. அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் கமல்நாத், திக்விஜய்சிங் உள்ளிட்டோரும் போட்டியிடலாம் எனவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அசோக் கெலாட், காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட்டால் வெற்றி நிச்சயம் என்பது பொதுவான கருத்து. காங்கிரஸ் மேலிடமும் தற்போது வர அசோக் கெலாட்டையே ஆதரித்து வருகிறது. ஆனால் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அடுத்தடுத்து நடந்து வரும் நிகழ்வுகளால் காங்கிரஸ் மேலிடம் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளது.

English summary

According to the sources said Cong. High Command may send show cause notices to 82 Rajasthan MLAs who were Ashok Gehlot camp.