பிரதமர் தொகுதியில் பெண்களுக்கு பாதுக்காப்பில்லையா? பொங்கி எழுந்த பாஜக..கடும் அமளி..பரபரத்த ராஜஸ்தான்

ஜெய்ப்பூர் : பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சொந்த தொகுதியான வாரணாசியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலை உள்ளது என ராஜஸ்தான் மாநில அமைச்சர் கூறியதாக கடும் அமளியில் ஈடுபட்ட பாஜக உறுப்பினர்களால் சட்டப்பேரவையில் பரபரப்பு நிலவியது.

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் தற்போது சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்று வருகிறது.

இன்று காவல் மற்றும் சிறை துறைக்கான மானியக் கோரிக்கை விவாதம் நடைபெற்றது. மானிய கோரிக்கை விவாதத்தில் பேசிய அமைச்சர் சாந்தி குமார் தரிவால் பாஜகவை மிக கடுமையாக விமர்சித்தார்.

English summary

Varanasi, the home constituency of Prime Minister Narendra Modi, has been rocked by BJP members who were outraged that the Rajasthan state minister had said women were insecure.