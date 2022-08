பழைய பால் கவர் கொடுத்தால்.. பெட்ரோல், டீசல் விலையில் தள்ளுபடி.. ராஜஸ்தானில் சூப்பர் ஆஃபர்!

India

oi-Jaya Chitra

ஜெய்ப்பூர்: காலி பால் பாக்கெட்டுகள் அல்லது பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களைக் கொடுத்தால், பெட்ரோல் விலையில் தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என்ற அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் உள்ள ஒரு பெட்ரோல் நிலையம்.

பெண்கள் தினமும் தங்கம் விலை நிலவரத்தை ஆர்வமாகப் பார்ப்பது போல, ஆண்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையைப் பார்த்து வருகின்றனர். வண்டியை விற்றுத்தான் பெட்ரோல் போட வேண்டும் போல என வாகன ஓட்டிகளே நொந்து கொள்ளும் அளவிற்கு நாளொரு மேனியும், பொழுதொரு வண்ணமுமாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்து வருகிறது. இதனாலேயே ஆடி மாதம் துணிக்கடைகளில் தள்ளுபடி போடுவது போல, பெட்ரோல் நிலையத்தில் யாராவது தள்ளுபடி தர மாட்டார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பும் உள்ளது.

இந்நிலையில், வாகன ஓட்டிகளின் இந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்வது போல், ராஜஸ்தானில் இயங்கி வரும் பெட்ரோல் நிலையம் ஒன்று அதிரடியாக தள்ளுபடி ஒன்றை அறிவித்துள்ளது.

English summary

Get a discount of Re 1 on a litre of petrol and 50 paise off on a litre of diesel. In return, dispose empty milk pouches and plastic water bottles at a petrol pump in Rajasthan's Bhilwara.