நுபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவு 'போஸ்ட்'.. ராஜஸ்தான் டெய்லர் கொலையில் பாகிஸ்தானியர்களுக்கு தொடர்பு?ஷாக்

India

oi-Jackson Singh

ஜெய்ப்பூர்: பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி நுபுர் சர்மாவின் நபிகள் நாயகம் குறித்து கருத்துக்கு ஆதரவாக பதிவு போட்ட ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த டெய்லர் கொடூரமாக கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில், பாகிஸ்தானை சேர்ந்த 2 பேருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்ஐஏ) தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக 11 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர்களுக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிகையையும் என்ஐஏ தாக்கல் செய்துள்ளது.

மேலும், தமது குற்றப்பத்திரிகையில் இந்தச் சம்பவம் முழுக்க முழுக்க ஒரு தீவிரவாதத் தாக்குதல் என்றும் என்ஐஏ உறுதியாக கூறியுள்ளது.

The National Investigation Agency (NIA) has said that two people from Pakistan were involved in the brutal killing of Rajasthan tailor Kanhaiya lal whose facebook post was support of former BJP executive Nubur Sharma's Prophet Muhammad comment.