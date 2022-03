ஹிஜாப் தடை.. மதம் - கல்வியில் ஒன்றை மட்டுமே எப்படி தேர்வு செய்ய முடியும்? இஸ்லாமிய மாணவிகள் குமுறல்

India

சிவமொக்கா: ‛‛ மதம், கல்வி இரண்டுமே நமக்கு முக்கியம். இவற்றில் ஒன்றை மட்டும் தேர்வு செய்யுங்கள் என அவர்களால் எப்படி கூற முடியும்?. இது உணவு, தண்ணீர் ஆகியவற்றில் ஒன்றை மட்டும் தேர்வு செய்ய கூறுவது போன்றது. இதில் ஒன்றை வைத்து மட்டும் வாழ முடியுமா?'' என ஹிஜாப் தடை குறித்து சிவமொக்காவில் மாணவிகள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

ஹிஜாப் தொடர்பான வழக்கில் நேற்று கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. ஹிஜாப் என்பது இஸ்லாமிய சட்டத்தில் அத்தியாவசிய விஷயமல்ல எனக்கூறிய உயர்நீதிமன்றம், கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிய விதிக்கப்பட்ட தடை செல்லும் எனக்கூறி கர்நாடக அரசின் உத்தரவை உறுதி செய்து தீர்ப்பு வழங்கியது.

இதற்கு ஒரு தரப்பினர் ஆதரவும், இன்னொரு தரப்பினர் எதிர்ப்பும் தெரிவித்து உள்ளனர். மேலும் கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து மாணவிகள் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு ேஹாலி விடுமுறைக்கு பிறகு விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

Both religion and education are important to us. How can they ask us choose only one? It is like choosing between food and water. You cannot survive with one, right, its the same with religion and education, students raises question about hijab ban in karnataka.