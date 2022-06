India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பனாஜி: மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சராக ஏக்நாத் ஷிண்டே இன்று பதவியேற்பதை தொடர்ந்து அவரது ஆதரவு சிவசேனா எம்.எல்.ஏக்கள் கோவா விடுதியில் குத்தாட்டம் போட்டனர்.

கோவா ஓட்டலில் “குத்தாட்டம்” - ஏக்நாத் ஷிண்டே முதல்வராவதை அடுத்து சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் ஜாலி

2019 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மகாராஷ்டிரா சட்டசபை தேர்தலில் 288 இடங்களில் பாஜகவுக்கு 106 இடங்கள் கிடைத்தன. பாஜகவுடன் இணைந்து போட்டியிட்ட சிவசேனாவுக்கு 55 இடங்கள் கிடைத்தன.

ஆனால் தேர்தலுக்கு பிறகு யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் சிவசேனா, காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ், சிறு கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சைகள் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்தது.

மகாராஷ்டிரா: தேவேந்திர பட்னாவிஸ் நாளை முதல்வராக பதவியேற்பு! கலகக் குரல் ஷிண்டேவுக்கு து.மு. பதவி!

English summary

Eknath Shinde supporting shivsena MLAs, in the goa hotel dancing following his name being announced as the Chief Minister of Maharashtra: ஏக்நாத் ஷிண்டே இன்று முதலமைச்சராக பதவியேற்பார் என்று தேவேந்திர பட்னவிஸ் தெரிவித்தார். இதனை தொடர்ந்து அவரது ஆதரவு சிவசேனா எம்.எல்.ஏக்கள் கோவா விடுதியில் குத்தாட்டம் போட்டனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.