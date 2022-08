இந்திய விண்வெளி வரலாற்றில் சாதனை.. ஆஸாதி சாட்டிலைட்டை 750 அரசு பள்ளி மாணவிகள் உருவாக்கியது எப்படி?

India

ஸ்ரீஹரிகோட்டா: இந்திய விண்வெளி துறையில் முதல் முறையாக எஸ்எஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் 2 செயற்கைகோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்துக்கு 75 அரசு பள்ளி மாணவிகள் உதவி செய்துள்ளனர். இது எப்படி சாத்தியமானது என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

விண்வெளி துறையில் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு போட்டியாக இந்தியா சார்பில் பல்வேறு திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் விண்வெளி துறையில் ஆண்டுதோறும் இந்தியாவின் வளர்ச்சி என்பது சிறப்பானதாக உள்ளது.

இந்தியாவில் எடை அதிகமான செயற்கைகோள்கள் பிஎல்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் ஏவப்படுகிறது. இதற்கு மாற்றாக எஸ்எஸ்எல்வி எனும் ராக்கெட் மூலம் எடை குறைந்த செயற்கைகோள்களை விண்ணில் செலுத்த திட்டமிடப்பட்டது. இதற்கான திட்டம் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான (இஸ்ரோ) சார்பில் எஸ்எஸ்எல்வி எனும் சிறிய ராக்கெட் திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது

புதிய "எஸ்எஸ்எல்வி" ராக்கெட்! 72 மணி நேரத்தில் அசெம்பிள்! இனி வாரம் ஒரு முறை ராக்கெட் அனுப்பலாம்

For the first time in Indian space industry, 2 satellites have been launched by SSLV rocket. 75 government school girls have helped in this project. Details of how this is possible have been revealed.