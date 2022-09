கண்ணை மறைத்த கள்ளக் காதல்.. ஒரே ஊசியில் கணவனை காலி செய்த 'ஒத்தரோசா!'

India

கம்மம்: திருமணத்தை மீறிய உறவு காரணமாக கணவனை காதலன் மூலம் விஷ ஊசி செலுத்தி மனைவி கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆந்திர மாநிலம் கம்மம், பொப்பரானி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஷேக் ஜமால் சாயபு. இவர் தனது மகளின் வீட்டில் உள்ள மனைவியை அழைத்து வருவதற்காக வல்லபீ பகுதிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார். அப்போது வல்லபீ கிராமத்தின் அருகே சாலையில் நின்றிருந்த ஒருவர், ஜமீலிடம் லிப்ட் கேட்டுள்ளார்.

பின்னர் அவரையும் தனது பைக்கில் ஏற்றிக்கொண்டு ஜமீல் வேகமாக பயணித்துள்ளார். அப்போது பைக்கில் லிப்ட் கேட்டு பின் அமர்ந்திருந்த நபர் திடீரென ஜமீலின் முதுகில் ஊசி ஒன்றை குத்தியுள்ளார். சுருக்கென தனது முதுகில் ஊசி குத்தப்பட்டதை உணர்ந்த ஜமீல் பைக்கை நிறுத்த முயன்றுள்ளார்.

