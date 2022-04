இதுதான் இந்தியா: 15 முஸ்லிம்களை காப்பாற்றிய இந்து பெண்..ராஜஸ்தான் ராமநவமி ஊர்வல கலவரத்தில் துணிச்சல்

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் கரவ்ளியில் நடந்த ராமநவமி ஊர்வலத்தில் கலவரம் ஏற்பட்டது. இதில் சிங்கப்பெண்ணாக மாறி 15 முஸ்லிம்களை இந்து பெண் ஒருவர் காப்பாற்றியுள்ளார். அவருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது.

இந்தியாவில் சமீபத்தில் ராமநவமி ஊர்வலம் நடந்தது. இந்த ஊர்வலத்தின்போது மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், கோவா உள்பட வேறுசில மாநிலங்களிலும் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன. சில இடங்களில் வன்முறை வெடித்தன.

இந்நிலையில் தான் இந்து பெண் ஒருவர் 15 முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து காப்பாற்றிய சம்பவம் வெளியாகி உள்ளது. ராஜஸ்தான் மாநிலம் கரவ்ளியில் நடந்த இந்த சம்பவம் குறித்த விபரம் வருமாறு:

English summary

On April 2, Rajasthan's Karauli riots a 8 year old woman stood alone in front of a mob that tried to attack some 15 men, most of them muslims, who had rushed into her shop building.