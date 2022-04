மார்பகம் வளர்ச்சி இல்லாவிட்டாலும் குற்றம் குற்றமே! பாலியல் வழக்கில் நீதிமன்றம் அதிரடி

India

கொல்கத்தா: ‛‛மார்பகம் வளர்ச்சி இல்லாவிட்டாலும் குற்றம் குற்றமே. பாலியல் நோக்கத்துடன் அந்தரங்க பகுதிகளை தொடுவதும் குற்றம் தான்'' என குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட போக்சோ வழக்கு சரிதான் என்று கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்தவர் 13 வயது சிறுமி. இவர் 2017ம் ஆண்டில் தனது வீட்டில் தனியாக இருந்தார். அப்போது வீட்டு அருகே வசிக்கும் நபர் அவரது வீட்டுக்கு சென்றார்.

வீட்டில் யாரும் இல்லாததால் அவர் சிறுமியின் கண்ணத்தில் முத்தம் கொடுத்துள்ளார். மேலும் அவர் மார்பக பகுதியை தொட்டதாக கூறப்படுகிறது.

