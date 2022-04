ரஷ்யாவால் "வைரத்துக்கே" வந்த சிக்கல்.. குஜராத்தில் 15 லட்சம் பேர் வேலையிழக்கும் அபாயம்? என்னாச்சு?

India

காந்தி நகர்: இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவில் இருந்து 90 சதவீத பட்டை தீட்டப்படாத வைரங்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. இந்நிலையில் அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடை காரணமாக வைர இறக்குமதி பாதிக்கும் நிலை உள்ளது. இதனால் 15 லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் வேலையிழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. ரஷ்யாவின் தாக்குதலில் உக்ரைன் நகரங்கள் உருக்குலைந்துள்ளன. ஏராளமான பொதுமக்கள் பலியாகி உள்ளனர். பல லட்சம் மக்கள் உக்ரைனை விட்டு வெளியேறி உள்ளனர்.

இந்த போர் நடவடிக்கையை கண்டித்து உக்ரைன் மீது அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் பொருளாதார தடைகளை விதித்து வருகின்றன. இருப்பினும் ரஷ்யா போர் நடவடிக்கையில் இருந்து பின்வாங்கவில்லை.

