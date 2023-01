வருணுக்கு பிரச்சினையாகக் கூடும்..இருவரது சித்தாந்தமும் வேறு.. தனது "கசின்" குறித்து ராகுல் ஓபன் டாக்

India

oi-Mani Singh S

அமிர்தசரஸ்: அமிர்தசரஸ்: வருண் காந்தி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தன்னிடம் ஆர்.எஸ்.எஸ் நல்ல பணிகளை செய்து வருவதாக சொல்ல முயற்சித்தார் என்றும் வருண் காந்தி இப்படி கூறியதற்கு, "நமது குடும்பம் எதற்காக போராடுகிறது என்பதை படித்து இருந்தாலோ.. பார்த்து இருந்தாலோ.. இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாய்" என்று தான் பதிலளித்ததாக ராகுல் காந்தி இன்று நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பின் போது கூறினார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் வயநாடு தொகுதி எம்.பியுமான ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் நாடு முழுவதும் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளார்.

கன்னியாகுமரியில் தொடங்கிய ராகுல் காந்தியின் பாத யாத்திரை கேரளா, கர்நாடகா, தெலங்கானா, மத்தியப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், அரியானா, டெல்லி வழியாக தற்போது பஞ்சாப் சென்றுள்ளது.

என் தலையை துண்டாக வெட்டினாலும்.. ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகம் செல்ல மாட்டேன் - ராகுல் காந்தி 'பரபர' பேச்சு

English summary

Rahul Gandhi said during a press conference that Varun Gandhi had tried to tell him several years ago that RSS was doing good work. When Varun Gandhi said this, Rahul Gandhi said, "If you have read or seen what our family is fighting for, you will not accept this."