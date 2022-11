சொந்த தொகுதியில் அதிர்ச்சி.. பாஜக வேட்பாளரை விரட்டியடித்த பொதுமக்கள்.. பரபரக்கும் குஜராத் தேர்தல்

India

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் கட்சியில் எம்எல்ஏவாக இருந்து பாஜகவுக்கு தாவிய அஸ்வின் கோட்வால் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டிருந்த நிலையில் தனது சொந்த தொகுதியின் கிராம மக்களால் விரட்டியடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

மாநிலத்தில் உள்ள 182 தொகுதிகளுக்கும் இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. முதல் கட்டம் டிசம்பர் 1ம் தேதியும், இரண்டாம் கட்டம் டிசம்பர் 5ம் தேதியும் தேர்தல் தொடங்குகிறது. இந்நிலையில், பிரசாரம் சூடுபிடித்துள்ளது.

இவ்வாறு இருக்கையில் கேத்பிரம்மா மாவட்டத்திலுள்ள கிராமமொன்றில் பிரசாரம் செய்து கொண்டிருந்த பாஜக வேட்பாளரை கிராம மக்கள் கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டு விரட்டியடித்துள்ளனர்.

Ashwin Kotwal, who has been a Congress MLA for the past 10 years and has defected to the BJP, has been ousted by the villagers of his own constituency while campaigning. Elections for all 182 constituencies in the state are being held in two phases. The first phase of the election will begin on December 1 and the second phase on December 5. In this case, the campaign has heated up. In this situation, the BJP candidate who was campaigning in a village in Kethbramma district was chased away by the villagers asking question after question.