பல முறை வந்துட்டேன்.. என் வேண்டுதலை ஏன் நிறைவேற்றல? கோயில்களை இடித்து தரைமட்டமாக்கிய இளைஞர்! 'ஷாக்'

India

oi-Jackson Singh

இந்தூர்: பல முறை கோயிலுக்கு வந்து வேண்டியும் தனது வேண்டுதலை கடவுள் நிறைவேற்றவில்லையே என்ற ஆத்திரத்தில் 2 கோயில்களை இடித்து தரைமட்டமாக்கிய இளைஞரை மத்திய பிரதேச போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

அவரிடம் போலீஸார் நடத்திய விசாரணையில், அடுத்தடுத்த நாட்களில் இன்னும் 3 கோயில்களை இடிக்க தான் திட்டமிட்டிருந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

எந்தவொரு விஷயமும் ஒரு அளவோடு நிற்க வேண்டும். அது கடவுள் நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் சரி. அப்படியில்லாமல், அளவுகடந்த கடவுள் நம்பிக்கையும், அதீத பக்தியும் நமக்கே ஆபத்தானதாக மாறிவிடும். அதுபோன்ற ஒரு சம்பவம்தான் மத்திய பிரதேசத்தில் நடந்திருக்கிறது.

English summary

The Madhya Pradesh Police has arrested a young man who demolished 2 temples in anger that God did not fulfill his prayers despite visiting the temple several times.