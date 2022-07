அப்படியே நகர்த்தப்பட்ட "ராட்சச" 3,800 டன் கட்டிடம்.. சீனாவில் அதிசய சம்பவம்.. எப்படி இது சாத்தியம்?

International

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஷாங்காய்: நூற்றாண்டு பழமைவாய்ந்த கட்டிடம் நகர்த்தி கொண்டு செல்லப்பட்ட காட்சிகள் சீன மக்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அண்மையில் சீனாவின் ஷாங்காய் நகரத்தில் நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த கட்டிடம் நகர்த்தி கொண்டு செல்லப்பட்ட காட்சிகள் மக்கள் மத்தியில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. சுமார் 3 ஆயிரத்து 800 டன் எடையுள்ள கட்டிடம் நகர்த்தி கொண்டு செல்வது சாதாரண காரியமல்ல. அதற்கு துல்லியமான கணக்கீடுகளும், கற்பனைக்கு எட்டாத தொழிற்நுட்பங்களின் அவசியமும் முக்கியத் தேவை. அதுமட்டுமல்லாமல், கற்பனைக்கு எட்டாததை அறிவால் எட்டும் மாபெரும் பொறியாளர்கள் தேவை.

English summary

After precise measurement and calculation, a 3,800-tonne building in Shanghai was moved back to its original position recently. Sliding rails were set at the bottom to push the building to its designated location.