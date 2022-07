9 நாடுகள்.. 6500 கி.மீ.. இங்கிலாந்திலிருந்து மெக்காவிற்கு நடந்தே சென்ற ஈராக் நபர்.. சுவாரசிய பின்னணி

International

oi-Mani Singh S

ரியாத்: ஹஜ் பயணத்திற்காக ஈராக்கை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் 6 ஆயிரத்து 500 கி.மீ தூரம் அதாவது, இங்கிலாந்து நாட்டில் இருந்து மெக்காவுக்கு நடந்தே சென்றது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அமைதி, ஒற்றுமையை பரப்புவதற்காக இந்த ஹஜ் பயணம் மேற்கொண்டதாக அவர் தெரிவித்தார்.

இஸ்லாமியர்களின் ஐம்பெரும் கடமைகளில் ஒன்று ஹஜ். ஹஜ் என்றால் நாடுதல் என்று பொருள். இறைவனை நாடி மெக்காவில் உள்ள கஃபத்துல்லாவுக்கு சென்று வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்றுவதே ஹஜ் பயணம் என்பதாகும்.

இந்தப் பயணத்தை ஆண்டு முழுவதும் செய்ய முடியாது. இஸ்லாமிய மாதத்தின் படி துல்ஹஜ் மாதம் மட்டுமே இந்தப் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்

English summary

British man of Iraqi-Kurdish origin walked 6,500 km on foot from England and reached Mecca to perform Hajj this year. Adam covered an average of 17.8 km each day. He started in the UK on August 1, 2021 and arrive in Saudi Arabia last month.