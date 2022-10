வெடித்து சிதறிய தலை.. கல்வியை கொல்லாதீங்க.. ஆப்கன் குண்டுவெடிப்பால் ரஷீத் கான் உருக்கம்.. என்னாச்சு

International

oi-Nantha Kumar R

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் உள்ள கல்வி நிறுவனத்தில் வெடிகுண்டு வெடித்து 20க்கும் அதிகமான மாணவிகள் பலியான நிலையில் ‛கல்வியை கொல்லாதீர்கள்' என ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் ரஷீத்கான் உருக்கமாக கூறியுள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட்டில் ஆப்கானிஸ்தானை தாலிபான்கள் முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தன. இதையடுத்து ஆப்கனில் மீண்டும் தாலிபான்கள் ஆட்சி நடக்கிறது.

இவர்களுக்கு மாணவிகள், பெண்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகின்றனர். இதனால் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு செல்லும் பெண்களின் எண்ணிக்கை பெருமளவு குறைந்துள்ளது.

English summary

Afghanisthan cricketer Rashid Khan has said fervently that 'Don't kill education' after a bomb exploded in an educational institution in the Afghan capital, Kabul, killing more than 20 female students.