மன்னித்துவிடுங்கள்.. நான் அப்படி செய்யாவிட்டால் துப்பாக்கி சப்தம் கேட்டிருக்கும்.. அஷ்ரப் கானி

காபூல்: தலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்றியதும் காபூலை விட்டு வெளியேறியதற்காக மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்வதாக முன்னாள் அதிபர் அஷ்ரப் கானி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களாக ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள முக்கிய நகரங்கள் , மாகாண தலைநகரங்களை தலிபான்கள் கைப்பற்றி வந்தனர். இதையடுத்து காபூலை அடுத்த நகரத்தை அவர்கள் கைப்பற்றியவுடன் அடுத்த குறி தலைநகர் காபூல் என தெரியவந்தது.

இதையடுத்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்த தங்கள் நாட்டினரை இந்தியா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகள் மீட்பு விமானம் மூலம் மீட்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர். அது போல் அங்கிருந்த அமெரிக்க படைகளும் வெளியேறி வந்தன.

Afghanistan Ex President Ashraf Ghani apologises for fleeing from Kabul and explained again why he did this.