ரஷ்யாவின் 12 ஆயிரம் படை வீரர்கள் பலி.. நெஞ்சம் நிமிர்த்தி சொல்லும் உக்ரைன் ராணுவம்

கீவ்: போர் நடவடிக்கையை எதிர்த்து உக்ரைன் நடத்திய தாக்குதலில் ரஷ்யாவின் 12 ஆயிரம் படை வீரர்கள் இறந்துள்ளதாகவும், 49 விமானங்கள், 81 ஹெலிகாப்டர்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. இன்று 15வது நாளாக போர் நடக்கிறது. இந்த போரில் ரஷ்யா வான்வழி தாக்குதலை தொடர்கிறது. ஏவுகணை, குண்டுவீச்சில் உக்ரைன் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் உள்ள கட்டடங்கள் சேதமடைந்துள்ளன.

இதுமட்டுமின்றி இருநாட்டு வீரர்களும் பலியாவதோடு, உக்ரைன் நாட்டின் அப்பாவி மக்களும் உயிரிழந்து வருகின்றனர். இதில் இந்தியாவின் கர்நாடக மாநிலம் ஹாவேரி மாவட்த்தை சேர்ந்த நவீன் என்ற மருத்துவ மாணவரும் பலியானார்.

At least 12,000 Russian troops have been killed and 49 planes and 81 helicopters have been demolished by Ukraine troops in war battle ground.