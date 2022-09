படகு கவிழ்ந்திருக்கிறதே? அருகே போய் பார்த்தால்.. ஐஐயோ.. சுற்றுலா பயணிக்கு நடந்த திக் திக் சம்பவம்!

International

oi-Jackson Singh

அலாஸ்கா: அமெரிக்காவுக்கு சுற்றுலா சென்ற ஆஸ்திரேலிய நாட்டினர் மிகப்பெரிய ஆபத்தில் இருந்து மயிரிழையில் உயிர் தப்பிய சம்பவம் காண்போரை அச்சமடையச் செய்துள்ளது.

அமெரிக்காவுக்கு ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்வது வழக்கம். அந்நாட்டில் சுற்றுலாவுக்கு என்றே பிரத்யேகமாக பல இடங்கள் உள்ளன. நியூயார்க், வாஷிங்டன், லாஸ் வேகஸ், கலிஃபோர்னியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்கள் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக ஈர்த்து வருகின்றன.

இவை அனைத்தையும் விட மேலாக 'அலாஸ்கா' மாகாணமே உலக அளவில் சுற்றுலா பயணிகளை மிகவும் கவர்ந்து வருகிறது. அலாஸ்கா என்பது உண்மையிலேயே அமெரிக்காவில் இல்லை. இது, ரஷ்யா - கனடா எல்லையில் அமைந்துள்ள ஒரு பகுதி.

English summary

Australian tourists, who went to alaska last week, were escaped narrowly from Humpback Whale. They recorded video of the incident.