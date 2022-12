"கொரோனா சுனாமி!" 3 தலைமுறையில் இல்லாத மோசமான பாதிப்பு! அவ்வளவுதான் என கைவிரிக்கும் சீன மருத்துவர்கள்

International

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை நீக்கச் சொல்லிப் போராடும் போது, அங்கு இந்தளவுக்கு நிலைமை மோசமாகும் என்பதைச் சீன மக்கள் துளியும் நினைத்துக் கூட பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். அங்கு கொரோனா உச்சம் தொட்டுள்ளதால் சீன மக்கள் திணறி வருகின்றனர்.

சீனாவில் இத்தனை காலம் ஜீரோ கோவில் பாலிசி அமலில் இருந்தது. அதாவது ஓரிருவருக்கு கொரோனா வந்தாலே ஒட்டுமொத்தமாக அங்கு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டு, தொடர்பில் இருந்தவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர். இதனால் அங்கு கொரோனா கட்டுக்குள் இருந்தது.

உலக நாடுகள் கொரோனாவுடன் இணைந்து வாழ பழக வேண்டும் என்று கூறினாலும் கூட சீனா தொடர்ந்து இந்த ஜீரோ கோவிட் கொள்கையைப் பின்பற்றி வந்தது. இதனால் அங்கு கொரோனா பாதிப்பு கட்டுக்குள் இருந்தது.

English summary

As ICY are full in China, hospitals are scramblingg to treat Corona patients: China hospitals are struggling as more and more patients are coming each day.