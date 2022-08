வேகமெடுக்கும் கொரோனா.. மீண்டும் லாக்டவுனா?.. பீதி கிளப்பும் சீனா.. புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு!

International

பீஜிங்: கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகரித்துள்ளதால் சீனாவில் பல்வேறு இடங்களில் மீண்டும் லேசான லாக்டவுன் போடப்பட்டுள்ளது. மேலும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளும் அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உலக நாடுகளையே பயமுறுத்திய கொரோனா எனும் கொடிய வைரஸ் முதன் முதலாக கடந்த 2019-ம் ஆண்டில் சீனா நாட்டின் உகாண் மாகாணத்தில் தான் கண்டறியப்பட்டது.

அங்கு இருந்து தோன்றிய கொரோனா வைரஸ் கொஞ்சம், கொஞ்சமாக உலக நாடுகளுக்கு பரவி அடுத்த ஆண்டில் அதாவது 2020-ம் ஆண்டை உலக நாடுகளுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவத்தை கொடுத்து விட்டது என்றே சொல்லலாம்.

Due to the increase in the spread of the corona virus, lockdown has been imposed again in various places in China. Control measures have also been stepped up.