இந்தியாவைவிட 3 மடங்கு அதிகமாக‌ ராணுவத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு.. யாருக்கு சவால்விடுகிறது சீனா?

பெய்ஜிங்: சீனா இந்த வருடன் 230 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை ராணுவத்துக்காக ஒதுக்கி இருக்கிறது.

உலகிலேயே ராணுவத்துக்கு அதிக செலவு செய்யும் நாடு அமெரிக்கா. அதற்கு அடுத்த இடத்தில் இருப்பது சீனா. 20 லட்சம் வீரர்களுடன் சீன ராணுவம் உலகின் பெரிய ராணுவமாக திகழ்கிறது சீன ராணுவம்.

இந்தியா ராணுவத்துக்கு செலவிடும் தொகையைவிட மூன்று மடங்கு அதிகமான பணத்தை சீனா தன்னுடைய ராணுவத்துக்கு செலவிட்டு வருகிறது.

English summary

China is the second largest spending country for Military. China has set aside $ 230 billion for the military this year.