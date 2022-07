டிக்-டாக் நேரலையில் பயங்கரம்.. முன்னாள் மனைவியை உயிரோடு தீ வைத்து எரித்த கொடூரன்..சீனாவில் தூக்கு

International

oi-Mani Singh S

பெய்ஜிங்: சீனாவில் டிக்-டாக்கில் நேரலையில் வீடியோ எடுத்துக்கொண்டிருந்த முன்னாள் மனைவியை பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து எரித்த கொடூர கணவருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

கணவன் மனைவிக்கு இடையே சண்டை நடப்பது இயல்பானது. ஒருவேளை இந்த சண்டைகள் அதிகரித்து ஒன்றாகவே வாழ முடியாத நிலைக்கு சென்றாலும் பரஸ்பரம் மன ஒப்புதலுடன் விவாகரத்து பெற்று தனித்தனியாக வாழும் நிகழ்வுகளையும் சமூகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம்.

ஆனால், சில நேரங்களில் மனைவி மீது எழும் சந்தேகங்கள் காரணமாக அடித்து துன்புறுத்துவது, கொடுமைக்கு உள்ளாக்குவது போன்ற மோசமான செயல்களில் கணவன்மார்கள் ஈடுபடுவதும் சமூகத்தின் அவலமாக இன்னமும் நீடித்து கொண்டுதான் உள்ளது.

English summary

A cruel husband has been sentenced to death for dousing his ex-wife with petrol and setting her on fire while she was recording a live video on TikTok in China.