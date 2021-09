உலகிற்கே மருந்து அனுப்பிய கியூபாவில்.. 2 வயது குழந்தைகளுக்கும் கொரோனா வேக்சின் செலுத்தி சாதனை.. செம

International

oi-Shyamsundar I

ஹவானா: கியூபாவில் இரண்டு வயதுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கொரோனா வேக்சின் கொடுத்து கியூப அரசு சாதனை படைத்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பரவிய தொடக்க காலத்தில் அதை சிறப்பாக எதிர்கொண்ட நாடுகளில் வியட்னாம் மற்றும் கியூபா ஆகியவை முக்கியமான நாடுகள். இரண்டு கம்யூனிச நாடுகளும் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தியதோடு மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளுக்கும் மருந்துகளை ஏற்றுமதி செய்தது. முக்கியமாக கியூபா போன்ற நாடுகள் உலகம் முழுக்க பல ஏழை நாடுகளுக்கு மருந்துகளையும் மருத்துவ உபகரணங்களையும் அனுப்பியது.

சுகாதாரத்துறையில் சிறந்து விளங்கும் கியூபா தங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு கடந்த 10 மாதங்களாக வேக்சின் செலுத்தி வருகிறது. உள் நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட அப்டாலா, சேபேரானா 02 உள்ளிட்ட வேக்சின்களை கொரோனாவிற்கு எதிராக பயன்படுத்தி வருகிறது. கியூபாவின் இந்த இரண்டு உள்நாட்டு வேக்சின்களுக்கும் இன்னும் உலக சுகாதார மையம் அனுமதி அளிக்கவில்லை.

English summary

Cuba started vaccinating 2 years old toddlers as the schools are going to re-open. The Abdala and Soberana vaccines are being given to children.