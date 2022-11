நீங்க நல்லவரா இல்ல கெட்டவரா? எலானுக்கு 30 அடியில் வெள்ளி சிலை.. ஆட்குறைப்பால் புலம்பும் பணியாளர்கள்

International

oi-Halley Karthik

ஓட்டாவா: கனடாவில் எலான் மஸ்கிற்கு வெள்ளியால் சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.

கனடாவின் சிறப்பக் கலைஞர்களான கெவின் மற்றும் மிச்செல் ஸ்டோன் இந்த சிலையை வடிவமைத்துள்ளனர். எலான் மஸ்கை கவுரவிக்கும் விதமாக இச்சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

சுமார் 40 அடி உயரம் உள்ள இந்த சிலையின் மதிப்பு ரூ.4.9 கோடியாகும். இந்த சிலையின் வடிவமைப்பு சிறப்பாக உள்ளதாக அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

ட்விட்டரை வாங்கிய எலான் மஸ்க்..அலுவலகத்திலேயே படுத்து உறங்கிய பெண் ஊழியர்.. வேலை என்னாச்சு தெரியுமா?

English summary

A silver statue of Elon Musk in Canada has caught everyone's attention. Videos related to this are going viral on social media. Canadian artists Kevin and Michelle Stone designed the statue. The statue is said to be designed as a tribute to Elon Musk. The statue, which is about 40 feet tall, is worth Rs 4.9 crore. Everyone is appreciating that the design of this statue is excellent.