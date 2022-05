வந்துட்டேன்னு சொல்லு! போரில் மீண்டும் ஓங்கும் உக்ரைனின் கை! போரின் போக்கு மாறுகிறதா? பரபர பின்னணி..!

International

கீவ் : உக்ரைன் நாட்டின் மிகப் பெரிய நகரங்கள் இரண்டாவது நகரான கார்கிவ் நகரம் மீண்டும் உக்ரைனின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துள்ள நிலையில், ரஷ்யப் படைகளின் முன்னேற்றம் பெருமளவு தடுக்கப்படும் எனவும் இது போரின் போக்கையே மாற்றும் என நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

நேட்டோ விவகாரம், உள்நாட்டு பிரிவினைவாதிகளுக்கு சுதந்திரம் என பல்வேறு காரணங்களை கூறி உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்ய ராணுவத்தினர் போர் தொடுத்து கிட்டத்தட்ட 75 நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில், பல உக்ரைன் நகரங்கள் உருத்தொரியாமல் சிதைக்கப்பட்டுள்ளன.

உக்ரைன் போரில் இதுவரை அப்பாவி பொதுமக்கள் 3,381 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் எனவும், 3,680 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர் என்ற தகவலை உக்ரைனில் உள்ள ஐநா மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பு அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

Experts say that as Kharkiv, Ukraine's second-largest city, regains control of Ukraine, it will largely block the advance of Russian forces and change the course of the war.