பாகிஸ்தான் அரசியல் வரலாற்றில்! நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மூலம் நீக்கப்பட்ட முதல் பிரதமர் இம்ரான்

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் அரசியல் வரலாற்றில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மூலம் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முதல் பிரதமர் இம்ரான் கான் ஆவார்.

பாகிஸ்தானில் பொருளாதார நெருக்கடி, பண வீக்கம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டன. இதற்கு இம்ரான் கானின் தவறான கொள்கைகளும் நிர்வாகத் திறமையின்மையும்தான் காரணம் என சொல்லப்பட்டது.

இதையடுத்து பாகிஸ்தான் பிரதமராக இருந்த இம்ரான் கானுக்கு கொடுத்த வாபஸை கூட்டணி கட்சிகள் திரும்ப பெற்றன. இதையடுத்து அவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது.

