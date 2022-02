கனடாவில் தீவிரம் அடையும் போராட்டம்.. சிக்கி தவிக்கும் இந்திய மாணவர்கள்.. இந்திய தூதரகம் உதவி

International

oi-Nantha Kumar R

ஒட்டவா: கனடாவில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை எதிர்த்து தொடர் போராட்டம் நடப்பதால் கல்லுாரிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் இந்திய மாணவர்கள் பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாணவர்கள் அங்குள்ள இந்திய தூதரகத்தை அணுகி உதவி கோரியுள்ளனர்.

2019 இறுதியில் சீனாவில் தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக பிற நாடுகளுக்கும் பரவியது. கடந்த 2 ஆண்டுகளில் பலமுறை உருமாறி தாக்கும் கொரோனா வைரஸ் உலகத்தையே முடக்கி போட்டுவிட்டது. பொருளாதாரம் பெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது.

ஹிஜாப்பை அகற்றச் சொன்ன பாஜக பூத் முகவர்.. தட்டித் தூக்கிய மதுரை போலீசார்.. 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு

இந்தியாவை பொறுத்தமட்டில் கொரோனா 3ம் அலை பாதிப்பு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. பெரும்பாலானா மாநிலங்களில் பாதிப்புகள் கட்டுக்குள் வந்துள்ளன. இருப்பினும் ஒருசில நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றனர். இதனால் கட்டுப்பாடுகளும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

In canada Colleges have been closed due to a series of protests against covid 19 restrictions. This has affected many Indian students. The students approached the Indian Embassy there and asked for help.