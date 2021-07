எங்கும் கொரோனா நோயாளிகள், உயிரிழப்புகள்.. திணறும் இந்தோனேசியா..அடுத்த இந்தியாவாக மாறலாம் என வார்னிங்

International

oi-Vigneshkumar

ஜகார்த்தா: டெல்டா கொரோனா பாதிப்பு இந்தோனேசியாவில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், அங்குப் படுக்கைகளுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளன. இதனால் அடுத்த இந்தியாவாக இந்தோனேசியா மாறலாம் என்றும் ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

கொரோனா பாதிப்பை இதுவரை எந்தவொரு நாடும் முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்தவில்லை. சில நாடுகள் வைரஸ் பாதிப்பைக் குறைத்துள்ளன என்றாலும் எந்த நாடும் முழுவதுமாக கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தவில்லை.

கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருக்கிறது. இதனால் அது அலை அலையாக ஒவ்வொரு நாட்டையும் தாக்குவதால் மோசமான பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

English summary

Health experts warn Indonesia could be the next India. Indonesia is struggling to slow the pace of COVID-19 transmission, with record daily case numbers on six of the past 10 days.